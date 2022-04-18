Авторынок Германии в марте 2022 года ушел «в минус»

Авторынок Германии в марте снизился на 17,5% и составил 241330 машин. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), отрицательный результат зафиксирован впервые после двух месяцев роста. Между тем, заказы на новые автомобили в марте увеличились на 6%, что позволяет в дальнейшем рассчитывать на возвращение к положительной динамике продаж. По итогам первых трех месяцев 2022 года реализация новых автомобилей в Германии составила 625954 единицы (-4,6%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в марте реализовал 38543 машины (-31,8%). На втором месте идет Audi, снизившая продажи на 2,2% до 21752 единиц. Третью строчку занимает Mercedes-Benz, чей результат составил 20360 автомобилей (-26%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз BMW (19804 шт., -15,5%) и Ford (12942 шт., -6,7%).

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