Honda представит 30 электромобилей до 2030 года

Компания Honda готовит 30 новых электромобилей, которые появятся на глобальном рынке к 2030 году. Для Северной Америки электромобили будут создаваться в партнерстве с концерном General Motors – к 2024 году появятся кроссовер Honda Prologue и его премиальная версия под брендом Acura. В Китае к 2027 году совместно с концернами Dongfeng и GAC подготовят 10 новых электромобилей, а для Японии создадут отдельную линейку электромобилей, включая компактные модели и коммерческие электромобили, пишет газета «Коммерсант».

К 2030 году ежегодный объем выпуска электромобилей Honda должен вырасти до 2 млн штук. В число новинок войдут и два спорткара с электрической силовой установкой, включая модель на смену Honda NSX. Никаких подробностей о технических характеристиках грядущих моделей и сроках их появления не сообщается.

В целом Honda намерена потратить 8 трлн иен (64 млрд долларов) в ближайшие десять лет на исследования и разработки в сфере создания электромобилей и сопутствующего программного обеспечения. При этом в компании подчеркнули, что пока не планируют полностью переходить на электромобили. «Это ни в коем случае не конец для гибридных моделей и замена всех гибридов электромобилями. Мы будем развивать наши нынешние гибриды и использовать их в качестве оружия в нашем бизнесе», – заявил генеральный директор Honda Тосихиро Мибе.

Массовый запуск новых моделей электромобилей потребует дополнительных поставок литий-ионных аккумуляторов. Их Honda на первом этапе намерена получать от своих партнеров. Например, поставщиком батарей в Северной Америке станет GM, с которой японский производитель может также создать совместное предприятие по выпуску аккумуляторов. А с 2024 года Honda намерена начать использовать в своих электромобилях и батареи собственного производства.

Во сколько обходится содержание бензинового легкового автомобиля – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Honda