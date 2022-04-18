Smart представил серийный кроссовер #1

Компания Smart официально представила первый в своей истории кроссовер – модель #1 – которую создало совместное предприятие Daimler и Geely. Выпуск модели наладят на заводе в Китае, откуда новинка будет поставляться в том числе в Европу. Ожидается, что на рынок новый smart #1 выйдет до конца 2022 года.

Как пишет газета «Коммерсант», электромобиль, по своим габаритам соответствующий модели MINI Countryman, получил дизайн, над которым работали специалисты Mercedes-Benz под руководством главного дизайнера концерна Гордона Вагенера. Новинка, построенная на платформе SEA (Sustainable Experience Architecture) китайского концерна Geely, получила 272-сильный электромотор, установленный на задней оси. Батарея на 66 кВт-ч позволяет проехать без подзарядки до 440 км.

Пятиместный кроссовер получил 9,2-дюймовую цифровую панель приборов, 10-дюймовый проекционный дисплей и 12,8-дюймовую мультимедийную систему с онлайн-сервисами и виртуальным помощником. В оснащение smart #1 войдут матричные фары, акустика Beats, фоновая подсветка салона, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль smart Pilot и др.

Какие электромобили могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Smart