КАМАЗ рассказал о планах выпуска магистральных тягачей

КАМАЗ во втором квартале 2022 года планирует выпустить 346 магистральных тягачей поколения К4 и 77 тягачей поколения К5. Сегодня наиболее востребованными моделями являются тягачи поколения К4 – КАМАЗ- 5490 (4х2), КАМАЗ-65209 (6х2), а также новинки поколения К5 – КАМАЗ-54901 (4х2) и КАМАЗ-65659 (6х2), сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как отмечается, рынок магистральных тягачей является самым крупным сегментом российского рынка грузовых автомобилей. По данным Департамента маркетинга КАМАЗа, по итогам 2021 года доля компании в этом сегменте достигла 31%.

За первые месяцы 2022 года (по состоянию на 14 апреля) продажи магистральных тягачей поколений К4 и К5 составили 1621 единиц. По сведениям Торгово-финансовой компании «КАМАЗ», наибольшим спросом по-прежнему пользуется КАМАЗ-5490 с показателем 950 реализованных машин. Второй по популярности – КАМАЗ-54901, новый флагман поколения К5 чей результат составил 605 автомобилей.

Что касается производства автомобилей КАМАЗ-54901 в новых условиях, на данный момент идет процесс локализации импортных комплектующихПо сведениям Департамента продуктового менеджмента ПАО «КАМАЗ», уже к 2023 году появится обновленный локализованный тягач. На сегодня этот автомобиль является полноценной заменой популярному магистральному тягачу КАМАЗ-5490.

Напомним, из-за остановки поставок импортных компонентов в условиях внешних санкций, основную массу производства КАМАЗа в настоящее время составляют грузовики поколения К3 класса «Евро-5». Тем не менее, выпуск автомобилей поколений К4 и К5 также продолжается, однако лимитирующим фактором производства пока является складской запас комплектующих. Поэтому сегодня основные усилия компании направлены на локализацию импортных комплектующих и работу с альтернативными российскими поставщиками.

Как заявил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, задача предприятия – с января 2023 года приступить к сборке автомобилей К5 уже без участия иностранных партнеров. Начальный объем выпускаемых грузовиков будет небольшим, но отказываться от перспективной линейки автомобилей, в разработку которой вложено много средств и времени, в компании не планируют.

Кроме того, сегодня топ-менеджментом компании предпринимается ряд мер по организации поставок комплектующих для линейки К4, чтобы сборка этих востребованных на рынке автомобилей на конвейере КАМАЗа была продолжена как минимум до конца текущего года.

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Фото: КАМАЗ