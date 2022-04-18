Стали известны подробности о новом Dacia Duster

Глава марки Dacia Дени ле Вот в интервью изданию Automotive News Europe рассказал о том, каким будет кроссовер Duster нового поколения, который должен появиться на рынке в 2024 году.

Главное, чего стоит ждать от нового Duster – это переход на платформу CMF-B, на которой уже построены Logan и другие модели Dacia (и масса моделей Renault). По словам Дени ле Вота, платформа CMF-B более современная по сравнению с нынешней B0 и обладает гораздо лучшими возможностями для настройки. А это значит, что Duster следующего поколения будет иметь более отточенную управляемость, но при этом уровень комфорта останется тем же или станет еще выше. При этом по своим габаритам новый автомобиль будет практически таким же, как и нынешний около 4,3 м, пишет портал Autonews.ru. Дени ле Вота также сообщил, что новый Duster сохранит свою первоначальную философию: недорогой, но удобный автомобиль с огромным внедорожным потенциалом.

Как сообщалось ранее, планируется разработать шесть вариаций Duster для разных рынков (речь идет об адаптации автомобиля к условиям конкретных стран). При этом проект считается румынским, и его будет курировать Renault Technologie Roumanie (RTR), но с привлечением зарубежных специалистов.

На сегодняшний день в России доступен кроссовер Renault Duster второго поколения, который предлагается с прежними 1,6-литровыми и 2-литровыми моторами мощностью 117 и 143 л.с. соответственно, а также с новым 1,3-литровым 150-сильным турбоагрегатом, работающим вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с вариатором. В качестве альтернативы Duster предлагают с модернизированным 1,5-литровым дизельным двигателем, выдающим 109 л.с. Автомобиль доступен с передним, а также с полным приводом. Стоимость модели составляет от 1 млн 618 тыс. рублей до 2 млн 229 тыс. рублей.

По итогам первого квартала 2022 года продажи Renault Duster на российском рынке выросли на 16% и составили 8526 автомобилей. В результате он вошел в тройку самых популярных моделей SUV в нашей стране, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Стоит также отметить, что в марте нынешнего года российские дилеры Renault реализовали 500-тысячный кроссовер Duster. Напомним, что производство кроссовера Duster в России стартовало на московском заводе Renault в конце 2011 года, а в начале 2012-го он поступил в продажу. При этом год назад, в марте 2021 года, начались продажи «Дастера» второго поколения.

Во сколько обходится содержание кроссовера Renault Duster (и не только), можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: autocar.co.uk

