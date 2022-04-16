Great Wall запатентовал в России брутальный внедорожник Tank 700 | АВТОСТАТ

Great Wall запатентовал в России брутальный внедорожник Tank 700

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Great Wall запатентовал в России брутальный внедорожник Tank 700

Легковые автомобили китайских брендов в России
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Компания Great Wall запатентовала в России облик нового брутального внедорожника Tank 700. Соответствующий документ появился в выгрузке Роспатента, что, как известно, еще не означает планов по выводу модели на российский рынок.

Как пишет портал «Китайские автомобили», Tank 700 вполне тянет на роль альтернативы в России «Гелендвагену», на которого похож внешне. Что касается технической части, судя по всему, она будет аналогична той, что уже стоит на серийном Tank 500 или пока еще концептуальном Tank 800. То есть, под капотом устанавливается 3,0-литровый шестицилиндровый турбодвигатель 6Z30 с отдачей в 354 л.с. и 500 Нм крутящего момента, который работает в сочетании с 9-ступенчатым «автоматом». Впрочем, не исключено, что благодаря разного рода электрическим довескам удастся увеличить суммарную отдачу. По предварительным данным, Tank 700 получит полностью независимую подвеску и полноприводную трансмиссию с тремя дифференциалами.

Напомним, премьера Tank 700 состоялась на Шанхайском автосалоне в прошлом году, и до дня сегодняшнего внедорожник пребывает в статусе концепта.

Какие модели из КНР могут появиться на российском рынке, вы можете узнать из бизнес-справки «Легковые автомобили китайских брендов в России», подготовленной экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: Роспатент

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкивнедорожникиsuvкитайские автомобиликроссоверыgreat wall

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