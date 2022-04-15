Продажи новых люксовых автомобилей в марте немного снизились

В марте 2022 года жители РФ стали обладателями 60 новых автомобилей сегмента Luxury, что на 3% меньше, чем за тот же месяц прошлого года (62 шт.). Такие данные получили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», обработав соответствующую информацию АО «Электронный паспорт». Как следствие, после резкого роста в феврале (в 3,5 раза) в начале весны продажи люксовых машин немного снизились.

На первых позициях марочного рейтинга сегмента Luxury находятся британские Bentley и Rolls-Royce. В марте автомобили этих брендов были куплены в количестве 18 и 17 единиц соответственно. Третье место здесь занимает итальянский Maserati, результат которого составил 12 штук. Также в прошлом месяце россияне приобрели 9 новых машин Ferrari, 3 – Lamborghini и 1 – Aurus.

В модельном рейтинге среди новых «люксов» лидирует кроссовер Maserati Levante. Все 12 купленных в марте автомобилей итальянской марки пришлось как раз на эту модель. Второе и третье места поделили между собой Rolls-Royce Ghost и Bentley Continental GT, объемы реализации которых составили по 8 экземпляров.

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», несмотря на мартовское снижение, рынок новых автомобилей сегмента Luxury в 1 квартале демонстрирует существенный рост. Так, за этот период его объем составил 178 единиц – на 87% больше, чем в январе – марте 2021 года.

Люксовые (и другие) автомобили можно найти в салонах проверенных дилеров.

Фото: Rolls-Royce