Renault запатентовала в России новый компактный седан

Компания Renault оформила в России патентные документы на внешность компактного седана Taliant. Соответствующие изображения автомобиля появились в открытой базе Роспатента, сообщает портал Autonews.ru.

Напомним, седан Renault Taliant был представлен весной 2021 года в Турции, где эта модель и выпускается. Внешне и технически автомобиль близок к седану Dacia Logan третьего поколения, с которым Taliant делит модульную платформу CMF-B. В моторную гамму седана входит 1,0-литровый трехцилиндровый атмосферный двигатель мощностью 65 л.с., работающий в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Кроме того, Renault Taliant доступен с наддувной версией этого агрегата мощностью 90 л.с., а также со 100-сильном мотором, способным работать на пропане. Для «старших» агрегатов предусмотрена 6-диапазонная «механика» или вариатор.

В конце марта Renault приняла решение приостановить деятельность в России и заморозила производство автомобилей на своем московском заводе на неопределенный срок. Между тем, с конца прошлого года на площадке АВТОВАЗа в Тольятти ведется подготовка к производству моделей Renault Logan и Sandero третьего поколения, которая, по неофициальным данным, продолжается и в настоящее время.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2022 года российские дилеры Renault реализовали 22392 автомобиля, что на 26% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,1% против 7,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

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Фото: ФИПС