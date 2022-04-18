Mazda выпустит новое поколение родстера MX-5 в 2024 году

Несмотря на взятый курс на выпуск кроссоверов и электромобилей, копания Mazda не собирается прекращать производство своего культового родстера MX-5. Работа над новым поколением компактного спорткара ведется, и выйти на рынок автомобиль должен в 2024 году, пишет портал Motor.ru.

«Mazda MX-5 – это один из символов нашей марки, который требует особого к себе отношения. Сейчас мы думаем, что автомобиль останется в линейке в том виде, в каком он существует – в тех же размерах и массе, с той же концепцией и с двигателем внутреннего сгорания. Да, когда-то нам придется электрифицировать родстер, но мы будем бороться за сохранение общей концепции модели», – заявил изданию Autocar глава отдела разработки продуктов и инженерии Mazda в Европе Йоахим Кунц.

По его словам, над MX-5 работает штаб-квартира Mazda в Японии, которая считает родстер своим детищем и практически не позволяет зарубежным подразделениям вмешиваться в работу над моделью. Японские инженеры видят своей задачей сохранить концепцию автомобиля неизменной и передать ключевые ценности следующему поколению специалистов Mazda.

Напомним, история Mazda MX-5 началась в 1989 году и с тех пор на рынок вышло четыре поколения родстера, проданные тиражом более миллиона экземпляров. Автомобиль считается самой популярной двухдверной открытой моделью в истории.

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Фото: Mazda