КАМАЗ в 1 квартале 2022 года получил 530 млн рублей чистой прибыли по РСБУ

КАМАЗ по итогам первого квартала 2022 года получил общую выручку по РСБУ в размере 61,5 млрд рублей, что на 28% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль компании за отчетный период составила 529 млн рублей против 1,01 млрд рублей годом ранее. Валовая прибыль по результатам первого квартала составила 6,27 млрд рублей – на 43% больше, чем в первом квартале 2021-го, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как отмечается, заводы и подразделения КАМАЗа по итогам выполнения производственного плана первого квартала 2022 года на 15-16% превзошли аналогичные показатели прошлого года, что также способствовало достижению высоких финансовых результатов. Так, автомобильный завод, финишное предприятие основной продукции компании, сдал для отгрузки потребителям за первые три месяца года 11398 машкомплектов (+16 %). Также выпущено 12436 двигателей и силовых агрегатов (+15%). С начала года отгружено дилерам, сервисным центрам и корпоративным клиентам компании запасных частей к автомобилям КАМАЗ на сумму 7,89 млрд рублей (+16%).

Напомним, из-за остановки поставок импортных компонентов в условиях внешних санкций, основную массу производства КАМАЗа в настоящее время составляют грузовики поколения К3 класса «Евро-5». Тем не менее, выпуск автомобилей поколений К4 и К5 также продолжается, однако лимитирующим фактором производства пока является складской запас комплектующих. Поэтому сегодня основные усилия компании направлены на локализацию импортных комплектующих и работу с альтернативными российскими поставщиками.

Как заявил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, задача предприятия – с января 2023 года приступить к сборке автомобилей К5 уже без участия иностранных партнеров. Начальный объем выпускаемых грузовиков будет небольшим, но отказываться от перспективной линейки автомобилей, в разработку которой вложено много средств и времени, в компании не планируют.

Кроме того, сегодня топ-менеджментом компании предпринимается ряд мер по организации поставок комплектующих для линейки К4, чтобы сборка этих востребованных на рынке автомобилей на конвейере КАМАЗа была продолжена как минимум до конца текущего года.

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Фото: КАМАЗ