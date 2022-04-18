Ford Mondeo снят с конвейера в Европе после почти 30 лет производства

Компания Ford окончательно прекратила производство седанов и универсалов Mondeo в Европе, которые выпускались на протяжении почти 30 лет. Последний экземпляр модели сошел с конвейера предприятия в испанской Валенсии – им стал седан серого цвета, сообщает портал Autonews.ru.

Напомним, оригинальный Ford Mondeo был представлен в 1992 году в качестве первой глобальной модели американской марки, пришедшей на смену устаревшей модели Sierra. Серийный выпуск был налажен в Европе в 1993 году. С тех пор модель, успевшая сменить четыре поколения, разошлась тиражом около 5 млн экземпляров. При этом в последние годы в связи со снижением интереса к среднеразмерным седанам и универсалам в пользу кроссоверов популярность Mondeo стала стремительно падать. К примеру, если в 2001 году в Европе было реализовано более 86 тыс. автомобилей Mondeo, то в 2020 году их продажи упали до 2,4 тыс. машин.

Два года назад Ford снял с конвейера родственную модель Fusion, которая продавалась в США. При этом в Китае выпуск автомобилей под названием Mondeo продолжается, однако внешне и технически они не имеют отношения к американским и европейским вариантам.

Большой седан Ford Mondeo пятого поколения, разработанный специально для китайского рынка, дебютировал в начале 2022 года. Модель создана на платформе C2 с задней многорычажной подвеской – основные узлы и агрегаты модель делит с премиальным седаном Lincoln Zephyr. В линейку двигателей на начальном этапе производства Ford Mondeo войдет безальтернативная 2-литровая «турбочетверка» EcoBoost мощностью 245 л.с., действующая в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – исключительно на передние колеса.

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Фото: Ford