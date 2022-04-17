Nissan Qashqai в марте вошел в ТОП-5 самых продаваемых моделей SUV в России

Российские дилеры Nissan в марте реализовали 2699 автомобилей – это на 53% меньше, чем годом ранее. По итогам первых трех месяцев 2022 года в России было продано 11145 автомобилей Nissan, что на 19% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,0% против 3,5% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Nissan на российском рынке в марте стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи снизились на 37% и составили 1270 штук. В результате он вошел в ТОП-5 самых продаваемых моделей SUV на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ». Второе место занял Nissan X-Trail с показателем 996 реализованных машин, что на 47% ниже показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», завод Nissan в Санкт-Петербурге с 14 марта временно приостановил работу в связи с перебоями поставок комплектующих. Напомним, на этом предприятии выпускаются кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail и Murano. Кроме того, компания Nissan временно приостановила поставки в Россию внедорожника Nissan Pathfinder нового поколения, который поступил в продажу в середине февраля.

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Фото: Nissan