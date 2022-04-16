Названы самые продаваемые модели Renault в России по итогам марта 2022 года

Российские дилеры Renault в марте реализовали 4072 автомобиля – на 65% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых трех месяцев 2022 года продажи Renault на российском рынке составили 22392 машины, что на 26% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,1% против 7,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России стал кроссовер Duster – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 1457 потребителей (-35%). Второе место в модельном ряду Renault занял седан Logan, чьи продажи составили 853 единицы (-75%). Третий результат показал хэтчбек Renault Sandero – 719 реализованных автомобилей (-71%). Кроссовер Renault Kaptur по итогам марта нашел 554 покупателей, что на 70% ниже показателя годичной давности. Замывает пятерку лидеров купе-кроссовер Renault Arkana с показателем 483 проданных машины (-71%).

Какой из автомобилей модельного ряда Renault обходится для владельца дешевле других – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Renault