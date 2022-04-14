Lifan завершил продажи автомобилей в России

Продажи автомобилей Lifan в России завершены, о чем свидетельствуют результаты компании за первые три месяца 2022 года и отсутствие предложений о продаже новых машин.

Как пишет портал «Китайские автомобили», Lifan давно и планомерно терял позиции, которые компания некогда занимала на российском рынке. Марка пришла в нашу страну еще в 2000-е годы и постепенно стала лидером китайского сегмента. Рекорд был установлен в 2013 году, когда объем реализации превысил 23 тыс. экземпляров. В 2014 – 2018 годах именно Lifan продавал у нас больше всего китайских автомобилей. В итоге парк бренда в России, согласно данным агентства «АВТОСТАТ», составляет сейчас свыше 154 тыс. машин, уступая только Chery (221 тыс. шт.).

Очевидно, что драйвером для Lifan стала стратегия марки – продажа доступных седанов и кроссоверов. Основную часть из них выпускали на заводе «Дервейс» в Черкесске. В конце 2018 года компания Lifan прекратила производство своих моделей на этом предприятии, а в декабре 2019-го на российский рынок поступили кроссоверы X70 китайского производства. С тех пор дилеры Lifan занимались распродажей складских остатков автомобилей, которые к концу марта 2022-го закончились. Стоит также отметить, что в 2014 году компания Lifan планировала построить свой собственный завод в Липецкой области, однако проект так и не был реализован.

Напомним, в августе 2020 года китайская компания Lifan объявила о банкротстве. В рамках реорганизации бизнеса автопроизводителя государственный фонд Liangjiang Equity Investment Fund заменил Lifan Holdings в качестве контролирующего акционера, получив 51% акций. Кроме того, Geely Maijie и ее материнская компания Geely Technology Group выступили в качестве промышленных инвесторов, выкупив порядка 49% акций Lifan. Новые владельцы переименовали марку в Lifan Technology и отвели ей роль производителя электрокаров для таксопарков и коммерческих организаций, о планах экспорта пока не сообщалось.

А вот какие модели из КНР могут появиться на российском рынке, вы можете узнать из бизнес-справки «Легковые автомобили китайских брендов в России», подготовленной экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: Lifan