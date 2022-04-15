Suzuki займется разработкой летающих автомобилей

Компания Suzuki и японский стартап SkyDrive подписали соглашение о совместной разработке летающих автомобилей. На сегодняшний день известно, что партнеры займутся созданием двухместной летающей машины, оснащенной полностью электрической силовой установкой, которая будет иметь функцию вертикального взлета и посадки, пишет портал Autonews.ru.

Так, Suzuki поделится своим опытом в области создания недорогих компактных машин, тогда как SkyDrive использует технологии собственного летающего автомобиля, созданием которого японцы занимаются последние десять лет.

Впервые о летательном аппарате SkyDrive стало известно в 2012 году, когда молодая компания представила концепцию небольшого транспортного средства длиной 2,9 метра. Оно представляло собой гибрид трехколесного автомобиля и летательного аппарата с четырьмя поворотными роторами для маневрирования в воздухе.

Предполагается, что SkyDrive начнет заниматься коммерческими воздушными перевозками через три года, когда японцы запустят сервис летающих такси на Всемирной выставке в Осаке (ЭКСПО) в 2025 году.

На данный момент сразу несколько крупных автомобильных компаний инвестируют в новый вид транспорта, который принято называть летающими автомобилями. Среди них немецкий Daimler, китайская Geely, японская Toyota, а также южнокорейская Hyundai, планирующая запустить собственный сервис летающих такси в ближайшие годы.

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Фото: Suzuki