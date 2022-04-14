Ferrari показала свой первый кроссовер Purosangue

Компания Ferrari опубликовала тизер новой модели Purosangue, который станет первым кроссоввером в истории итальянского производителя спорткаров. Премьера автомобиля должна состояться в 2022 году, пишет портал Autonews.ru.

Судя по изображению, самый высокий автомобиль Ferrari получит некоторые черты от новых суперкаров SF90 и Roma. Одной из его отличительных особенностей станет узкая светодиодная оптика. Ранее в Ferrari отмечали, что ведут разработку не классического кроссовера, а скорее «высокого» четырехместного купе. Для него в Маранелло даже придумали специальное обозначение FUV – Ferrari Utility Vehicle.

Кроссовер Purosangue разработают на переднемоторном алюминиевом шасси, на котором, в том числе был создан новый суперкар Roma GT. Эта «база» предусматривает адаптацию шести-, восьми- и 12-цилиндровых агрегатов, а также электрифицированных силовых установок. Официальных данных о моторной гамме пока нет. Не исключено, что у кроссовера будет модификация с 6,5-литровым атмосферным двигателем V12, как и гибридная версия на базе твин-турбо мотора V8.

Название модели Purosangue переводится с итальянского как «чистокровный» Новинка будет конкурировать с Porsche Cayenne Turbo S, Bentley Bentayga, Rolls-Royce Cullinan, Aston Martin DBX и Lamborghini Urus. Как ожидается, первый кроссовер Ferrari будет стоить минимум 230 тыс. долларов.

Уже объявлено, что Ferrari Purosangue будет продаваться ограниченным тиражом. Но речь идет не о строго определенном количестве экземпляров, а, скорее, об удержании объемов выпуска ниже уровня спроса, как в случае с суперкарами. В случае с Purosangue марке из Маранелло также предстоит отыскать баланс между маржинальностью и эксклюзивностью, которая повышает ценность каждого экземпляра. Такого принципа в Ferrari придерживаются давно: его сформулировал еще ее основатель Энцо Феррари, заявив, что «Ferrari всегда будет поставлять на одну машину меньше рыночного спроса».

Узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке можно за 1 минуту – с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: Ferrari