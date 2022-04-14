Hyundai представила обновленный кроссовер Palisade

Компания Hyundai в рамках открывшегося автосалона в Нью-Йорке представила обновленный кроссовер Palisade для американского рынка. Снаружи рестайлинговый автомобиль отличается от первоначального варианта 2019 года дизайном передней части. Вместо большой многоугольной радиаторной решетки Palisade получил еще более массивный щит с крупной «чешуей». Немного изменилось и оформление двухъярусной светотехники, пишет портал Wroom.ru.

Интерьер рестайлингового Hyundai Palisade отличают новый руль, по-иному оформленная цифровая панель приборов, другие материалы отделки, увеличенный экран медиасистемы. Кроме того, дефлекторы вентиляции теперь вытянулись узкой полосой.

Среди новых опций – салонное зеркало с экраном камеры заднего вида, вентиляция сидений второго ряда и обогрев сидений третьего ряда. Как и раньше, Hyundai Palisade будет предлагаться с семиместным или восьмиместным салоном.

А вот в моторной гамме модели изменений не произошло: Hyundai Palisade для американского рынка по-прежнему будет оснащаться бензиновым двигателем V6 3.8 GDI мощностью 295 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Позже должна появиться версия Hyundai Palisade для корейского рынка, где модель также предлагается с дизелем. О планах продаж обновленного кроссовера в России на сегодняшний день не сообщается.

Напомним, на российском рынке Hyundai Palisade появился в декабре 2020 года: на нашем рынке модель доступна в семи- и восьмиместном исполнениях (посадочная формула 2+2+3 или 2+3+3 соответственно), бензиновым либо дизельным двигателем. Бензиновая модификация с мотором 3,5 литра (249 л.с.) стоит от 5 млн 319 тыс. рублей, а дизельная с агрегатом 2.2 (200 л.с.) – от 5 млн 269 тыс. рублей. По итогам 2021 года продажи Hyundai Palisade в нашей стране составили 2590 автомобилей.

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Фото: Hyundai