Обновленная LADA Vesta может получить восьмиклапанный мотор

На заводе «ЛАДА Ижевск» в сентябре должно начаться производство упрощенной LADA Vesta. По данным источников портала «Дром», внешне это будет уже рестайлинговый автомобиль (индекс FL), но со старым оформлением салона. Главное отличие упрощенной «Весты» от нынешних версий – восьмиклапанный двигатель ВАЗ-11182 в паре с вазовской механической коробкой передач.

Другие подробности комплектации «антикризисной» LADA Vesta неизвестны. Как минимум, стоит ожидать временного перевода ее на «Евро-2», удаление всех (возможно, кроме водительской) подушек безопасности и системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Останутся ли в оснащении флагманской модели LADA системы ABS и ESP также пока неясно. Отметим, что на АВТОВАЗе данную информацию официально не комментируют.

Как говорил ранее первый вице-премьер Удмуртии Константин Сунцов, дефицитную электронику, необходимую для производства автомобилей LADA Vesta на предприятии АВТОВАЗа в Ижевске, могут начать создавать в России в ближайшие два года. По его словам, для этого нужно осуществлять поиск необходимых компетенций.

Напомним, в феврале 2022-го завод «ЛАДА Ижевск» начал производство обновленной LADA Vesta, которая ожидается в продаже к середине года. В рестайлинговой модели использовано порядка 600 новых деталей и компонентов, инвестиции в проект составили около 7 млрд рублей.

Что касается внешних изменений LADA Vesta, в передний бампер интегрирована изящная дуга, отходящая от корпуса блок-фары и отделенная серебристым молдингом. Сам бампер обладает более развитым рельефом, который особенно выразителен благодаря новой форме Икс-образных молдингов. У нового автомобиля – полностью светодиодная оптика: фары, противотуманные огни, задние фонари. Дизайн решетки радиатора рестайлинговой LADA Vesta отличается в зависимости от версии автомобиля. В стандартных версиях ее пересекает два хромированных молдинга, которые повышают динамичность облика и визуально расширяют автомобиль. У Cross-версий фальшрадиторная решетка имеет крупноячеистый рисунок, соответствующий внедорожному характеру автомобиля. Также увеличен логотип LADA. Задний бампер выполнен в спортивном дизайне, что подчеркивают два декоративных раструба выхлопной системы. Новая крышка багажника в своей вертикальной части имеет две новых выштамповки, которые визуально удлиняют автомобиль. Для рестайлинговой LADA Vesta предусмотрен новый дизайн 16-ти и 17-дюймовых колесных дисков, представляющий собой комбинацию черного лака и алмазной шлифовки.

Среди систем безопасности рестайлинговой LADA Vesta, стоит отметить дополнительные датчики на обоих бамперах, являющиеся частью системы безопасной парковки и системы контроля слепых зон в движении.

Во сколько обходится содержание LADA Vesta (или других автомобилей), можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ