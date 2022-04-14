Chery анонсировала старт продаж полноприводного Tiggo 8 PRO Max в России

Компания Chery анонсировала официальный старт продаж в России полноприводного семиместного кроссовера Tiggo 8 PRO Max, который состоится 22 апреля 2022 года. В ходе онлайн-презентации будут раскрыты подробности оснащения модели и объявлены цены, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Полноприводный кроссовер Chery Tiggo 8 PRO Max внешне отличается от переднеприводных модификаций хромированной накладкой, обрамляющей решетку радиатора, дымчато-белыми задними световыми приборами, выхлопной системой с двумя сдвоенными патрубками и значком AWD на задней крышке багажника.

Силовой агрегат Tiggo 8 PRO Max представляет собой 7-ступенчатую преселективную роботизированную коробку передач DCT в сочетании с модифицированным бензиновым двигателем 2.0 TGDI мощностью 197 л.c. на 5000 об/мин. Разгон до 100 км/ч занимает у полноприводного семиместного кроссовера 8,5 секунды, предельная скорость равна 195 км/ч.

Интеллектуальная система полного привода AWD в Tiggo 8 PRO Max представлена компанией BorgWarner и реализуется за счет электромагнитной многодисковой муфты. По умолчанию крутящий момент подается на переднюю ось. Но при этом в автомобиле предусмотрены шесть режимов движения по различным типам дорог и покрытия.

Расход топлива Tiggo 8 PRO Max на каждые 100 км пути составляет в загородном режиме 7,3 литра, в комбинированном режиме – 8,5 литра и в городском – 10,4 литра. Производителем допускается использование бензина АИ-92.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в декабре прошлого года российские дилеры Chery начали продажи семиместного кроссовера Tiggo 8 Pro c новым топовым пакетом оснащения Ultimate, который предлагается в комплектации Prestige в дополнении с доступными ранее пакетами Speedline и Dreamline. Так, автомобиль в исполнении Ultimate включает в себя широкий список оборудования Dreamline и дополняется пакетом ассистентов безопасности и активной помощи на дороге, среди которых: адаптивный круиз-контроль (ACC), предупреждение о покидании полосы (LDW), ассистент удержания в полосе (LKA), система помощи при движении в пробках (TJA/ICA), система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW), система автономного экстренного торможения (AEB), система распознавания дорожных знаков (SLA), предупреждение об опасности при открытии дверей (DOW), предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) и автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC).

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Фото: Chery