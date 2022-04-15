Эксперты рассказали, как снижение ключевой ставки повлияет на стоимость автокредитов в 2022 году

Центробанк недавно понизил ключевую ставку на 3 п.п. после ее экстренного повышения до 20% в конце февраля. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, каким образом данное решение повлияет на процентные ставки по автокредитам, и насколько это поддержит спрос на новые машины в условиях высоких цен.

По словам директора кредитной фабрики розничного бизнеса РГС Банка Александра Потапова, после рекордного поднятия ключевой ставки ЦБ в конце февраля закономерно подтянулись и процентные ставки по автокредитам. В настоящее они составляют 22 – 35% в зависимости от вида кредита и условий: наличия – отсутствия залога, первоначального взноса, опций страхования, марки, сегмента авто (новое – б/у) и пр. С учетом последующего снижения ключевой ставки до 17% в ближайшее время ожидаемо снизятся и ставки по автокредитам. Данный процесс может затянуться на несколько недель, потому что все будут следить за движением рынка. Но в целом средняя ставка по автокредитованию должна пойти в сторону снижения в диапазоне 2 – 3% (РГС Банк также скорректировал ставки в сторону снижения 13 апреля).

«В настоящее время ставки по кредитам определяются, в первую очередь, стоимостью ресурсов, поэтому дальнейшая динамика будет зависеть от решений Банка России. Сейчас регулятор задал курс на снижение. Мы считаем, что этот тренд продлится. И до конца года ключевая ставка может сократиться до 10 – 12%. Соответственно, ставки по автокредитам сократятся на сопоставимую величину», – прогнозирует заместитель председателя правления Абсолют Банка Антон Павлов.

В свою очередь, генеральный директор компании «Газпромбанк Автолизинг» Лилия Маркова отмечает, что в условиях всё дорожающих автомобилей использование заемных средств для их приобретения выходит на первый план. При этом клиенты чаще считают ежемесячную нагрузку при обслуживании кредитных и лизинговых договоров. Решиться на их использование сейчас помогла бы программа поддержки кредитования со стороны государства (льготные программы кредитования и лизинга), а также возобновление программы утилизации. Все они сейчас на той или иной стадии обсуждения. Спецпредложений в условиях дефицита техники ожидать пока не приходится.

Подробнее о том, как снижение ключевой ставки повлияет на стоимость автокредитов в 2022 году, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».