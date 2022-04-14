Мировой авторынок в марте 2022 года снизился на 14%

Мировой авторынок в марте снизился на 14% до 7 млн 207 тыс. легковых и легких коммерческих машин. По итогам первых трех месяцев 2022 года реализация автомобилей в мире составила 19 млн 634 тыс. единиц (-5,9%), гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировым лидером по продажам автомобилей в прошлом месяце остается Китай с показателем 2 млн 202 тыс. машин, что на 6,3% выше показателя годичной давности. Как отмечается, отрицательный результат обусловлен новой вспышкой пандемии коронавируса в стране. В Америке было реализовано 1 млн 256 тыс. автомобилей – на 22% меньше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в марте составили 1 млн 188 тыс. машин (-20,2%). Продажи автомобилей в странах Восточной Европы снизились на 38,3% до 251,6 тыс. единиц. Как отмечается, российский авторынок в прошлом месяце рухнул более чем в 2 раза, поскольку покупатели столкнулись с ростом цен, падением реальных доходов и угрозой растущей безработицы из-за ситуации вокруг Украины.

В Южной Америке местные дилеры продали 166,8 тыс. автомобилей, что на 21,3% меньше по сравнению результатом годичной давности. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (506,7 тыс. шт., -18,2%), Канаду (142,7 тыс. шт., -18,3%) и Корею (135,9 тыс. шт., -18,1%).

Автомобили различных марок и моделей можно найти в салонах проверенных дилеров.