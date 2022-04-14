Рынок новых электрокаров в марте вырос более чем вдвое

В первый весенний месяц в России было куплено 262 новых электромобиля. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа соответствующих данных АО «Электронный паспорт», это в 2,1 раза больше, чем в марте 2021 года.

Более трети (34%) рынка новых электрокаров пришлось на марку Tesla – в прошлом месяце россияне стали обладателями 89 таких транспортных средств, что в 3,7 раза больше, чем год назад. За американским брендом располагаются два немецких – Audi (46 шт.) и Porsche (37 шт.). Но если первый из них демонстрирует рост в 2,1 раза, то у второго наблюдается падение на 21%. Кроме них, в ТОП-5 марок рынка новых электромобилей попали японская Mazda (20 шт.) и немецкий BMW (9 шт.; рост в 4,5 раза).

Самой популярной моделью среди новых электромобилей в марте нынешнего года стал Audi e-tron, который разошелся тиражом в 45 экземпляров (с учетом версии Sportback). Второе место в модельном рейтинге заняла Tesla Model 3 с показателем 43 единицы. На третьем – Porsche Taycan (37 шт.). Замыкают пятерку наиболее покупаемых новых электрокаров Tesla Model Y (34 шт.) и Mazda MX-30 (20 шт.). Показатели других моделей составляют менее 10 штук.

Если рассматривать итоги 1 квартала 2022 года, то и тут российский рынок новых электрокаров тоже показывает огромный рост. Так, за этот период его объем составил 827 единиц. Это в 2,6 раза больше, чем за первые три месяца прошлого года.

Какие электромобили могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Audi