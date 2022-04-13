Евросоюз запретил поставки в Россию грузовиков и спецтехники

Санкциями Евросоюза предусмотрен запрет на экспорт в Россию грузовиков и спецтехники, в том числе седельных тягачей, среднетоннажных грузовиков, бетономешалок, бульдозеров, тракторов, коммунальных машин для уборки улиц и самосвалов, а также пожарной техники и технологий,. Запрет начнет действовать с 10 июля 2022 года на контракты, которые заключены до 9 апреля этого года, пишет «Газета.Ru».

Представители российских автозаводов говорят о наличии в своей номенклатуре специальной техники, аналогичной поставлявшейся из Европы. В свою очередь, эксперты отмечают, что импортные грузовики в нашей стране составляют треть парка, и в краткосрочной перспективе заменить их не получится. Особенно сильно запрет европейской техники ударит по перевозчикам, эксплуатирующим в России седельные тягачи: в этом сегменте импортная техника превалирует.

Основной проблемой для перевозчиков в нынешних условиях становится не обновление автопарка, а поддержание в рабочем состоянии уже имеющейся техники, говорит председатель «Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов» Александр Котов. По его словам, сейчас перевозчиков больше будет волновать вопрос запчастей, а на новые машины спрос будет минимальным.

Фото: DAF