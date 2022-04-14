Haval Jolion в марте стал самым продаваемым китайским автомобилем в России

Российские дилеры Haval в марте реализовали 1573 автомобиля, что на 44% меньше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ. По итогам первых трех месяцев 2022 года в России было продано 8311 кроссоверов и внедорожников марки (+27%).

Бестселлером Haval на российском рынке в марте остается новый компактный кроссовер Jolion с показателем 662 проданных автомобиля. В результате он стал самой продаваемой китайской моделью в нашей стране, констатируют эксперты агентства «АВТОСТАТ». А по итогам 1 квартала Haval Jolion вообще оказался единственным «китайцем» в ТОП-25 бестселлеров российского авторынка.

Напомним, в апреле российский завод Haval начал производство нового среднеразмерного кроссовера Haval Dargo, который ожидается у дилеров в ближайшие месяцы.

Как отмечает директор по развитию ГК «Аларм-Моторс» Денис Цепелев, ключевое конкурентное преимущество Haval Dargo – это адаптация под российский рынок: расширенный зимний пакет, увеличенный дорожный просвет, мощный двигатель, соответствующий габаритам и внедорожным характеристикам автомобиля, и др. Новинка станет конкурентом других моделей китайских брендов, например Chery Tiggo 7 Pro и Geely Atlas Pro, а также альтернативой в том числе не китайским «одноклассникам», таким как Toyota RAV4, Nissan Qashqai и Mitsubishi Outlander. По оценкам эксперта, Haval Dargo займет порядка 15-20% в общем объеме продаж Haval.

Какие еще модели из КНР могут пополнить наш рынок? Об этом и многом другом вы можете узнать из бизнес-справки «Легковые автомобили китайских брендов в России», подготовленной экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: Haval