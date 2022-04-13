ГК «АвтоСпецЦентр» подвела итоги работы за 2021 год

По итогам 2021 года суммарная выручка ГК «АвтоСпецЦентр» составила 47,34 млрд рублей без НДС (-16,75% к предыдущему году). Снижение финансовых показателей связано с продажей 4 дилерских центров: 3 автосалонов Audi и 1 автосалона Porsche, закрытием дилерских центров Datsun (бренд завершил продажи в России в конце 2020 года) и Citroen в Химках. Сокращение объемов продаж брендов Nissan и Infiniti также оказало негативное влияние на бизнес АСЦ, сообщает пресс-служба дилера.

При этом, несмотря на сокращение общих финансовых показателей, эффективность компании по ряду направлений бизнеса продемонстрировала рост. Так, если сравнить данные за 2021 год с показателями 2020 года без учета дилерских центров Audi и Porsche, выручка демонстрирует рост на 18,07%.

Вместе с тем АСЦ развивает присутствие в массовом сегменте и наращивает долю китайских брендов в своем портфеле. За последние два года были открыты новые дилерские центры китайских брендов: АСЦ Haval Химки, АСЦ Chery Химки, АСЦ EXEED Химки, АСЦ Geely Дубровка, АСЦ Chery Дубровка. Значительное внимание уделяется развитию направления коммерческого транспорта. Например, в ноябре 2021 года АСЦ стал официальным дилером MAZ в России. Техника представлена на локации АвтоСпецЦентр Котляковка, где располагается специализированный центр по продаже комтранспорта.

Продажи новых автомобилей занимают 58,7% в структуре выручки компании. По итогам 2021 года объем продаж новых автомобилей в АСЦ сократился на 20,6% до 15695 штук. При этом, если рассматривать динамику без учета премиум-брендов, сокращение продаж отмечается на уровне 4,3%. Однако даже с учетом значительного сокращения числа дилерских центров премиум-сегмента в портфеле компании, средняя стоимость нового автомобиля в АСЦ в 2021 году выросла на 5,3% до 2,12 млн рублей, а доля продаж с учетом trade-in составила 39,3%.

Продажи автомобилей с пробегом занимают 17,3% от общего оборота компании. В минувшем году объем продаж авто с пробегом в АСЦ сократился на 26,5% до 8220 штук. Без учета премиум-брендов сокращение продаж составило 3,8%. При этом средняя стоимость автомобиля с пробегом в компании выросла на 37,5% до 1,25 млн рублей.

Объем продаж новых автомобилей корпоративным клиентам сократился на 23,9% до 4257 штук. Без учета премиум-брендов сокращение продаж составило 14,7%. Доля продаж новых автомобилей в лизинг юридическим лицам – 37% от общего объема сделок.

Сервисное обслуживание и продажи запчастей составляют 19,7% выручки компании. Общее количество выработанных нормо-часов слесарного и кузовного цехов АСЦ по итогам 2021 сократилось на 12% и составило 1 045 582 с учетом внешних и внутренних работ. Без учета премиум-брендов данный показатель демонстрирует рост на 6%. Важно отметить, что несмотря на сокращения нормо-часов в 2021 году, выручка АСЦ от услуг сервиса выросла на 24,7%, что говорит об эффективном развитии данного направления бизнеса.

Выручка от F&I составляет 4,3% в общей структуре выручки. Доля продаж новых автомобилей в кредит физическим лицам в АСЦ увеличилась на 6,9 п.п. и составила 43,3%. Проникновение каско в АСЦ по итогам года увеличилось на 1 п.п. и достигло 80%.

Объем продаж новой коммерческой техники в 2021 остался на прежнем уровне и составил 122 единицы. 35,3% сделок прошли с использованием лизинговых программ – пророст составил 32,6 п.п. Продажи коммерческого транспорта с пробегом также остались на уровне 2020 года и составили 96 едини. Средняя цена новой техники выросла на 151,8% и остановилась на отметке в 4,8 млн рублей, а средняя цена техники с пробегом выросла на 143,4% до 1,07 млн рублей.

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Фото: ГК «АвтоСпецЦентр»