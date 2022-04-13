Рынок новых автомобилей премиум-сегмента в марте упал на 42%

В марте 2022 года россияне купили 8 тысяч новых автомобилей премиум-сегмента, что на 42% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ» по результатам обработки и анализа соответствующих данных АО «Электронный паспорт».

Лидером среди премиальных брендов остается BMW – в первый месяц весны россияне стали обладателями 2329 таких машин (-37% к марту 2021-го). Второе место сохранил Mercedes-Benz (2065 шт.; -45%), а на третьей позиции, с большим отставанием, расположился Audi (852 шт.; -43%). Таким образом, на долю «большой немецкой тройки» приходится примерно две трети (65,6%) от всех купленных в марте автомобилей премиум-марок.

Далее в рейтинге следует японский бренд Lexus – в марте его результат составил 615 экземпляров, показав падение на 67%. Замыкает ТОП-5 российского премиум-сегмента на этот раз немецкий Porsche, показатель которого составил 445 единиц, что на 38% меньше, чем год назад.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что несмотря на падение рынка в целом по премиум-сегменту, некоторые его участники в марте продемонстрировали рост. Это – Genesis (+57%) и Jeep (+16%). А вот Infiniti смог повторить собственный результат годичной давности. У всех же остальных премиальных марок зафиксировано падение, а самым сильным оно оказалось у американского Cadillac (-70%).

Автомобили премиум-сегмента (и не только) можно найти в салонах проверенных дилеров.

Фото: Бизнес Кар