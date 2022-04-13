«Ростех» локализует двигатель для КАМАЗа и других производителей техники

Госкорпорация «Ростех» локализует новый шестицилидровый двигатель мощностью от 400 до 500 л.с. Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, добавив, что данные силовые агрегаты будут востребованы не только на КАМАЗе, но и у других российских производителей транспортных средств, пишет агентство «ТАСС». Он напомнил, что к 2023 году КАМАЗ намерен выпускать полностью локализованные автомобили поколения K5.

Так, из-за остановки поставок импортных компонентов в условиях внешних санкций, основную массу производства КАМАЗа в настоящее время составляют грузовики поколения К3 класса «Евро-5». Тем не менее, выпуск автомобилей поколений К4 и К5 также продолжается, однако лимитирующим фактором производства пока является складской запас комплектующих. Поэтому сегодня основные усилия компании направлены на локализацию импортных комплектующих и работу с альтернативными российскими поставщиками.

Как заявил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, задача предприятия – с января 2023 года приступить к сборке автомобилей К5 уже без участия иностранных партнеров. Начальный объем выпускаемых грузовиков будет небольшим, но отказываться от перспективной линейки автомобилей, в разработку которой вложено много средств и времени, в компании не планируют.

Кроме того, сегодня топ-менеджментом компании предпринимается ряд мер по организации поставок комплектующих для линейки К4, чтобы сборка этих востребованных на рынке автомобилей на конвейере КАМАЗа была продолжена как минимум до конца текущего года.

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Фото: КАМАЗ