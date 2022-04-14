Какую стратегию выбрать правильному автосервису?

19 апреля в 13 часов (московское время) независимый эксперт Роман Гуляев совместно с аналитическим агентством «АВТОСТАТ» проводят бесплатный вебинар для директоров и владельцев автосервисов и СТО. Тема - «Как автосервису правильно анализировать свой рынок».

Ведь даже если вы решили стать мультибрендовым, вам необходимо грамотно оценить собственные возможности - хватит ли парка для загрузки ваших СТО, когда ряд марок с рынка уйдет; какие бренды более прибыльны и под какие автомобили стоит держать запасы расходников и запчастей, особенно когда запчасти будут в дефиците; как привлекать не только частных, но и корпоративных клиентов.

В ходе вебинара организаторы на основании данных «АВТОСТАТа» вместе с участниками рассмотрят конкретный кейс по анализу парка региона и посмотрят, какие решения на основе анализа ситуации можно принять. По итогам вебинара каждый руководитель СТО будет владеть основами такого анализа и сможет в дальнейшем применять эти знания при выборе стратегии в своем бизнесе.

Зарегистрироваться на бесплатный онлайн-вебинар можно здесь.

Для справки: Роман Гуляев – бизнес-тренер, консультант, основатель компании «Правильный автобизнес», специализируется на тренингах для мастеров-приемщиков и руководителей СТО уже около 10 лет.

Фото: РОЛЬФ