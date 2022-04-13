«Волгабас Групп» в 2022 году планирует увеличить производство автобусов в 3 раза

Компания «Волгабас Групп» планирует в первом полугодии 2022 года выпустить около 1 тыс. новых автобусов – это в три раза больше, чем за весь прошлый год. Так, если в 2021 году компания произвела 340 автобусов, то за первые месяцы 2022 года этот показатель составил 241 единицу. Рост производства в первую очередь связан с увеличением числа заказов, сообщает пресс-служба «Волгабас Групп».

«На текущий момент компания исполняет контракты, которые были заключены ранее. Сформирован портфель заказов на второе полугодие, и мы готовы активно участвовать в новых конкурсах. Поэтому можно говорить, что в этом году мы планируем вырасти как минимум в три раза, а как максимум – в четыре. Запросы, которые сейчас есть, говорят о том, что спрос не прекращается», – рассказал основатель и генеральный директор «Волгабас Групп» Алексей Бакулин.

Кроме того, холдинг рассматривает возможности выхода на рынок Латинской Америки. «Волгабас» участвует во втором этапе конкурса на поставки автобусов уругвайской компании CUTCSA.

Напомним, производственные мощности холдинга «Волгабас Групп» в Волгоградской и Владимирской областях позволяют выпускать до 3 тыс. автобусов в год. Компания производит дизельные и газомоторные автобусы различного класса и назначения, а также электробусы, машины для перевозки детей, автобусы специального назначения. Холдинг «Волгабас Групп» имеет представительства и дилерские центры в 20 регионах РФ.

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Фото: «Волгабас Групп»