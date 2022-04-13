В Узбекистане планируется запуск производства автомобилей LADA по полному циклу

На автомобильном заводе ADM Jizzakh в Узбекистане, где осенью прошлого года была запущена сборка автомобилей LADA, началась работа по организации полномасштабного производства российских машин. Напомним, о планах реализовать этот проект заинтересованные стороны обеих стран заявили в сентябре 2021 года, пишет агентство «ТАСС».

Согласно сообщению министерства инвестиций и внешней торговли республики Узбекистан, на автомобильном заводе ADM Jizzakh возводятся новые производственные помещения, в которых установят оборудование по крупноузловой сборке наиболее популярных моделей – LADA Vesta SW и LADA XRAY. Ожидается, что запуск новой производственной линии запланирован на 2024 год.

Кроме того, на текущей неделе в Узбекистане начала работу бизнес-миссия Самарской области в составе представителей 37 компаний, которые обсудят с узбекистанскими партнерами вопросы организации в республике производства комплектующих, необходимых для сборки автомобилей LADA.

Напомним, АВТОВАЗ совместно с партнером из Узбекистана компанией Roodell организовал сборку автомобилей LADA на новом заводе ADM Jizzakh, расположенном в свободной экономической зоне Джизак в Узбекистане. Сборочный процесс налажен с учетом всех требований АВТОВАЗа к оборудованию, технологическим процессам и качеству. Персонал, участвующий в проекте, прошел необходимую подготовку.

Как отмечается, Узбекистан – один из ключевых экспортных рынков для АВТОВАЗа, и бренд LADA хорошо известен в республике. Новый этап сотрудничества с Roodell позволит поддержать развитие LADA на рынке страны, предоставляя современные автомобили и качественный сервис клиентам. Местная сборка сделает автомобили LADA более доступными для потребителей. Кроме того, локальная сборка расширит охват клиентов за счет участия в государственных закупках Узбекистана.

Автомобили различных марок и моделей можно найти в салонах проверенных дилеров.

Фото: АВТОВАЗ