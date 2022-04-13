Стало известно, когда появятся упрощенные модели LADA

АВТОВАЗ в ближайшие месяцы готовится вывести на рынок специальные версии некоторых моделей LADA, которые будут менее подвержены влиянию импортных комплектующих.

Как пишет портал «Дром» со ссылкой на свои источники, первой моделью LADA, лишенной ABS/ESP, «ЭРА-ГЛОНАСС» и подушек безопасности, станет Granta и появится в июне этого года. Следом за ней, в июле, выйдет внедорожник Niva Legend, который будет упрощен по тому же лекалу.

По данным источников на АВТОВАЗе, первые упрощенные экземпляры LADA Granta, предназначенные для сертификации, уже собраны. Новые модификации будут соответствовать экологическому стандарту «Евро-2».

Что касается LADA Vesta, упрощенных модификаций этой модели пока не планируется, поскольку для нее так организованы цепочки поставок, что, даже удалив из оснащения ABS/ESP, «ЭРА-ГЛОНАСС» и подушки безопасности, стопроцентной локализации не получается. Поэтому специалисты по закупкам АВТОВАЗа сейчас работают в двух направлениях – замещении европейских компонентов азиатскими и вариантами поставки деталей через другие юрисдикции, независимые от санкций.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ с 4 по 24 апреля находится в корпоративном отпуске, который был перенесен с июля – августа в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников. Как отмечается, данное решение позволит АВТОВАЗу накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске с 25 апреля, а также в мае 2022 года.

Между тем, в связи с прогнозом российского авторынка и продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов, АВТОВАЗ вводит режим 4-дневной рабочей недели на производственных площадках в Тольятти и Ижевске с 6 июня 2022 года сроком на 3 месяца. Сокращенный режим распространяется на 100% сотрудников АВТОВАЗа.

Какие еще автомобили могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: АВТОВАЗ