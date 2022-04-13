«Автодилер года – 2022»: выбираем лучших ритейлеров!

Свои заявки на участие в профессиональной премии «Автодилер года – 2022» на данный момент подали уже порядка 400 дилерских центров (в их числе 30 холдингов) из 55 городов РФ, представляющих 49 автомобильных брендов.

Напомним, что в конце мая аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и Авито Авто подведут итоги 8-й национальной премии «Автодилер года – 2022». Речь идет об участии в профессиональном рейтинге, к которому приглашены абсолютно все официальные дилерские центры России (3,2 тысячи). Уникальность премии в том, что победа здесь не зависит напрямую от объема продаж, поэтому шансы завоевать награду есть как у столичного, так и у регионального центра из небольшого населенного пункта. У экспертов - свои критерии, они оценивают различные аспекты работы дилеров (продажи, сервис, потребительское доверие, маркетинговую активность и ряд других) и на основе интегральной оценки выбирают лучших из лучших. Побороться за звание лучшего автодилера в России - не просто, но получить это звание - очень почётно!

В этом году у премии семь номинаций: «Организация продаж: новые автомобили», «Организация продаж: автомобили с пробегом», «Организация сервиса», «Маркетинг: автомобили с пробегом», «Доверие потребителей», «Легкий коммерческий транспорт», «Лучший клиентский опыт». Организаторы уже активно ведут обработку полученных от дилеров анкет. Мероприятие планируется провести как в формате оффлайн, так и в онлайн.

Прием заявок на участие, а также на сотрудничество в рамках церемонии награждения - еще продолжается. Анкеты принимаются до 15.04.22 года. Полная информация и контакты организаторов - на официальной страничке Премии.