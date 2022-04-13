Правительство продлило срок действия водительских удостоверений на три года

Российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, будут продлены автоматически на три года. Соответствующее постановление утвердило правительства РФ, следует из сообщения кабинета министров. Решение касается около 5 млн водительских удостоверений. Помимо водительских удостоверений, постановление распространяется на диагностические карты. Для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов, действие таких карт будет продлено на 12 месяцев. По предварительным оценкам, мера затронет около 600 организаций.

Как отмечается, решение позволит снизить нагрузку на граждан, предпринимателей и организации, сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур, что крайне важно в сложившейся экономической ситуации.

По данным агентства «АВТОСТАТ», на территории Российской Федерации числится 45,5 млн легковых автомобилей (по состоянию на 1 января 2022 года). Это составляет 76,3% от общего количества транспортных средств (59,6 млн шт.). Таким образом, на каждую тысячу россиян приходится 318 легковых машин, зарегистрированных в нашей стране на 1 января 2022 года.

Как отмечают эксперты, самой распространенной маркой легкового автопарка по-прежнему остается отечественная LADA, на долю которой приходится почти 30%. Так, на начало нынешнего года в России насчитывалось 13,5 млн таких легковых машин. С трехкратным отставанием от лидера, второе место в марочном рейтинге занимает японская Toyota (4,1 млн шт.). Далее с одинаковыми показателями (по 2,5 млн шт.) следуют корейские бренды Hyundai и Kia. У японского Nissan и французского Renault тоже наблюдается паритет по числу зарегистрированных легковых автомобилей (по 2,2 млн шт.). Кроме перечисленных марок, в ТОП-10 по объему парка также вошли: Volkswagen (1,8 млн шт.), Chevrolet (1,7 млн шт.), Ford (1,4 млн шт.) и Mitsubishi (1,3 млн шт.). Отметим и чешский бренд Skoda (1,1 млн шт.), которому тоже удалось преодолеть миллионный рубеж. У оставшихся марок этот показатель ниже, а доля каждой из них составляет менее 2%.

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Фото: АВТОСТАТ