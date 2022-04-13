Toyota сократит производство автомобилей в мире на 10%

Японский автоконцерн Toyota Motor в мае 2022 года сократит производство на своих заводах по всему миру до 700 тыс. автомобилей, или на 10% от первоначально запланированного уровня. По данным газеты Nikkei, выпуск автомобилей на предприятиях Toyota внутри Японии при этом уменьшится незначительно – примерно на 200 тыс. единиц. В то же время на зарубежных заводах Toyota в мае с конвейеров должно сойти только 500 тыс. автомобилей, что на 100 тыс. меньше, чем прогнозировалось.

Как пишет агентство «ТАСС», причиной этого решения стало нарушение цепочек поставок после начала специальной военной операции на Украине, а также повторное введение ограничений против распространения коронавируса в некоторых странах, включая Китай.

Напомним, петербургский завод Toyota с 4 марта 2022 года приостановил свою работу в связи с задержками поставок комплектующих. На предприятии в Санкт-Петербурге выпускаются бестселлеры Toyota на российском рынке – кроссовер Toyota RAV4 и бизнес-седан Camry. Что касается импортных моделей, на текущий момент поставки автомобилей Toyota и Lexus в Россию временно приостановлены до дальнейшего уведомления в связи с нарушением логистических цепочек поставок в регионе. «Поставки будут возобновлены по мере восстановления цепочек поставок. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», – заявили в пресс-службе «Тойота Мотор».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2022 года российские дилеры Toyota реализовали 16925 автомобилей, что на 27% меньше по сравнению с прошлым годом. В результате Toyota заняла пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,1% против 6,0%, согласно данным АЕБ.

Полный список дилеров Toyota (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: Toyota