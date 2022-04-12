Volkswagen откажется от десятков моделей с двигателями внутреннего сгорания

Германский автоконцерн Volkswagen AG планирует снять с производства десятки моделей с двигателями внутреннего сгорания до конца текущего десятилетия и сфокусироваться на более высокомаржинальных автомобилях люксового сегмента. Об этом газете Financial Times заявил финансовый директор Volkswagen AG Арно Антлитц. По его словам, в течение последующих восьми лет Volkswagen планирует сократить предложение бензиновых и дизельных автомобилей в Европе примерно на 60%. Сейчас модельный ряд таких автомобилей насчитывает не менее 100 наименований. «Рост не является нашей ключевой целью. Мы, скорее, сосредоточены на качестве и марже, а не на объемах и доле рынка», – отметил Арно Антлитц.

Как пишет агентство «Интерфакс», это заявление резко контрастирует с предыдущей политикой Volkswagen, который стремился занять первое место в мире по объему продаж автомобилей. Ради достижения этой цели компания была готова терпеть убытки на многих рынках, включая Северную и Южную Америку. Пересмотр стратегии во многом вызван дефицитом микрочипов, из-за которого германский автоконцерн был вынужден сократить производство и направить имеющиеся в ее распоряжении чипы на наиболее дорогие модели таких брендов, как Audi и Porsche. Благодаря этому Volkswagen вышел на первое место по доналоговой прибыли среди всех компаний из индекса DAX – показатель в минувшем году превысил 20 млрд евро.

Финдиректор Volkswagen также отметил, что автоконцерн смог сократить на 10% свои фиксированные издержки, в 2019 году составлявшие 41 млрд евро. Это сделало компанию «менее зависимой от объемов и менее зависимой от роста», сказал он.

Даже запланированные инвестиции в размере 52 млрд евро в производство электромобилей не приведут к увеличению производства, поскольку Volkswagen «не увеличивает мощности, а занимается переоборудованием заводов», добавил Арно Антлитц. В частности, заводы в Цвиккау и Эмдене перешли на выпуск электромобилей, а сотрудники этих площадок прошли переподготовку.

Финдиректор Volkswagen также признал, что расчет руководства компании на повышение рентабельности электромобилей до уровня автомобилей с ДВС может не оправдаться из-за скачка цен на сырье. «Мы не рассчитывали, что никель будет стоить 50 тыс. долларов за тонну», – сказал он, добавив, что долгосрочный прогноз сокращения издержек при выпуске автомобилей остается неизменным, поскольку развитие технологий в сфере новых аккумуляторов поможет снизить цены.

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Фото: Volkswagen