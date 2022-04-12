Chery показала новый флагманский седан Arrizo 8

Компания Chery опубликовала фотографии нового седана Arrizo 8, который станет легковым флагманом марки и составит конкуренцию Toyota Camry и Kia K5. Премьера новинки должна была состояться на Пекинском автосалоне, но из-за новой вспышки коронавируса она, скорее всего, пройдет в онлайн-формате до конца года.

Как пишет портал Motor.ru, седан Arrizo 8 получит веретенообразную решетку радиатора в стиле Lexus, а также оригинальную светотехнику. В оснащение модели войдут десять подушек безопасности, проекционный дисплей, два экрана диагональю 12,3 дюйма каждый и электропривод сидений с кнопками управления на дверях, как в «Мерседесах». Глазок камеры на левой стойке – это система распознавания лиц и контроля усталости водителя.

По предварительным данным, Arrizo 8 будет доступен с турбомоторами 1.6 и 2.0 семейства Ateco (на младший агрегат намекает шильдик 290T на крышке багажника), знакомым по кроссоверам дочерней марки Exeed. Оба – с технологией сгорания i-HEC (High Efficiency Combustion), которая включает впускной коллектор особой формы, непосредственный впрыск под давлением 350 бар и оптимизированную камеру сгорания. Всё это позволило «четверке» 1.6 стать первым двигателем в Китае с экологическим стандартом China VI (аналог Евро-6).

Напомним, в российской модельной линейке Chery седанов пока нет. Марка представлена кроссоверами Tiggo 4, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 и Tiggo 8 Pro, а также премиальными автомобилями суббренда EXEED (TXL, VX и LX). Между тем, в марте компания Chery запатентовала в России седан Arrizo 5 Plus. Получение охранных документов еще не означает, что такой автомобиль будет продаваться на нашем рынке, однако в начале 2021 года в нашу страну было поставлено несколько экземпляров модели, вероятно, для сертификационных испытаний. Так что у Chery Arrizo 5 Plus есть все шансы пополнить российскую линейку марки, хотя в графике премьер на 2022 год, обнародованном ранее, модель не значится.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2022 года российские дилеры Chery реализовали 6225 автомобилей, что на 1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, согласно данным АЕБ.

Какие новинки из КНР появятся в нашей стране, можно узнать из бизнес-справки «Легковые автомобили китайских брендов в России», подготовленной агентством «АВТОСТАТ».

Фото: Chery