Складских запасов шин в России хватит на два года

По данным системы маркировки «Честный знак», запасы шин в России для легковых автомобилей превышают годовой объем рынка, достигая почти 61 млн штук. На складах производителей и импортеров, а также в точках продаж хранится 26,5 млн летних шин, почти 14 млн зимних шипованных, 11,5 млн зимних нешипованных и почти 9 млн всесезонных. Еще 18,1 млн составляет склад шин для грузовиков, автобусов, сельхозтехники и прочего транспорта. Общий объем шин и покрышек на 31 марта в РФ превышает 79 млн шин и покрышек, пишет газета «Коммерсант».

Исходя из спроса на уровне 2021 года, только этих запасов хватит на 11–17 месяцев, полагают в ЦРПТ (оператор системы «Честный знак»). В Nokian Tyres и Michelin оценивали рынок шин для вторичной комплектации в 2021 году в 40,5 – 40,7 млн штук. Собеседник уточняет, что объем рынка конкретно легковых шин в последние годы составлял около 30 млн штук, упав даже ниже этой планки после коронавируса. То есть только на складских запасах – при сохранении спроса на уровне последних лет – потребители обеспечены шинами на два года.

Между тем, традиционный всплеск спроса в марте – апреле совпал с заявлениями ряда иностранных производителей о приостановке работы в РФ, что на фоне роста курса рубля привело к повышению цен и ажиотажу. В итоге даже при видимом насыщении рынка возникла нехватка некоторых популярных типоразмеров, наблюдавшаяся, впрочем, и в прошлом году из-за сложностей с логистикой и приостановок производств из-за коронавируса.

При этом шины в России продолжают выпускаться, поэтому говорить о том, что склад не пополняется, нельзя. Так, работают заводы местных производителей Kama Tyres, Cordiant и Nortec, а также локализованных в России Nokian Tyres и Pirelli. Об уходе из нашей страны иностранные производители шин не заявляли, но приостановлена работа локальных площадок Bridgestone, Continental, Michelin и Yokohama. Также спросом у клиентов традиционно пользуются б/у шины в хорошем состоянии.

Самая актуальная информация по теме выбора и оценки качества зимних шин российскими автовладельцами содержится в маркетинговом отчете «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2021. Зимние автомобильные шины: предпочтения автовладельцев. Пятая волна».