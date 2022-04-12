Рынок новых автобусов в марте вырос на 57%

По итогам марта 2022 года в России было куплено почти 1,4 тыс. новых автобусов, что на 57% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки и анализа соответствующих данных АО «Электронный паспорт». Таким образом, этот рынок растет уже четвертый месяц подряд.

Свыше 40% всех купленных в первый месяц весны новых автобусов пришлось на отечественную марку «ПАЗ», что составляет 550 единиц – на 4% меньше, чем в марте 2021 года. Далее следуют еще два российских бренда – «НЕФАЗ» (229 шт.; рост в 2,4 раза) и «ЛИАЗ» (184 шт.; рост в 4,5 раза). Рубеж в сотню проданных автобусов преодолел и белорусский «МАЗ» (110 шт.; рост в 4,6 раза). Показатели остальных производителей составили менее 100 штук.

Самым популярным новым автобусом в РФ остается модель ПАЗ-3205, которая в марте разошлась тиражом в 309 экземпляров. Второе место занял НЕФАЗ-5299 с результатом 229 единиц. С заметным отставанием от него в рейтинге расположились еще два «пазика» – модели 4234 и 3204 (130 и 108 шт. соответственно). Замкнул пятерку лидеров МАЗ-203 (105 шт.), который тоже смог преодолеть порог в сотню автобусов.

Если рассматривать итоги за 1 квартал нынешнего года, то и здесь рынок новых автобусов показывает значительный рост. Так, за этот период его объем составил около 3,8 тыс. экземпляров, что на 49% больше, чем за январь – март 2021 года.

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Фото: ГАЗ