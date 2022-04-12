Китайский авторынок в марте ушел «в минус» из-за вспышки коронавируса

Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам марта составили 1 млн 864 тыс. единиц – это на 0,6% ниже показателя годичной давности. Как отмечают в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), отрицательный результат обусловлен новой вспышкой пандемии коронавируса в стране. По итогам первых трех месяцев 2022 года китайский авторынок вырос на 9% до 5 млн 545 тыс. машин.

Согласно прогнозу CAAM, в 2022 году китайский авторынок может увеличиться на 8% до 23 млн машин. При этом реализация машин на новых источниках энергии вырастет почти в 1,5 раза и достигнет 5 млн единиц. Напомним, китайские власти на федеральном уровне и на уровне регионов принимают меры для стимулирования спроса на машины как за счет отмены действовавших ранее для рынка ограничений, так и за счет субсидий на покупку автомобилей. В то же время сохраняющийся дефицит микрочипов может оказать негативное влияние на деятельность ряда китайских автопроизводителей.

О том, как дальше будут вести себя автопроизводители из Китая на российском рынке, как будут развивать свои дилерские сети и какими новинками порадуют жителей нашей страны, можно узнать из бизнес-справки «Легковые автомобили китайских брендов в России», подготовленной агентством «АВТОСТАТ».