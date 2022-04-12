КАМАЗ в марте 2022 года снизил производство на 8%

КАМАЗ в марте снизил производство на 7,5%, выпустив 4023 грузовых автомобиля. По итогам первых трех месяцев 2022 года с конвейера предприятия сошло 11398 машин, что на 16% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Напомним, из-за остановки поставок импортных компонентов в условиях внешних санкций, основную массу производства КАМАЗа в настоящее время составляют грузовики поколения К3 класса «Евро-5». Тем не менее, выпуск автомобилей поколений К4 и К5 также продолжается, однако лимитирующим фактором производства пока является складской запас комплектующих. Поэтому сегодня основные усилия компании направлены на локализацию импортных комплектующих и работу с альтернативными российскими поставщиками.

Как заявил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, задача предприятия – с января 2023 года приступить к сборке автомобилей К5 уже без участия иностранных партнеров. Начальный объем выпускаемых грузовиков будет небольшим, но отказываться от перспективной линейки автомобилей, в разработку которой вложено много средств и времени, в компании не планируют.

Кроме того, сегодня топ-менеджментом компании предпринимается ряд мер по организации поставок комплектующих для линейки К4, чтобы сборка этих востребованных на рынке автомобилей на конвейере КАМАЗа была продолжена как минимум до конца текущего года.

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Фото: КАМАЗ