Great Wall представил новый пикап Jingangpao

Компания Great Wall представила в Китае новый пикап GWM Jingangpao, который пополнит семейство GWM Pickup.

Как сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус», дизайн автомобиля отличается плавными очертаниями и гармоничным сочетанием прямых линий и изгибов. В дополнение к классическим элементам пикапов GWM крупноячеистая решетка радиатора создает мощный образ Jingangpao, а небесно-голубой цвет модели передает ее стиль.

Пикап оснащен мощным 2-литровым двигателем в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Новинка будет доступна в двух версиях: с задним приводом и подключаемым полным приводом на выбор, а также с двумя типами двигателя – бензиновым и дизельным.

Новый GWM Jingangpao дополнен такими интеллектуальными технологиями как автоматическая парковка, климат-контроль и функция бесключевого запуска. В модели также предусмотрен круиз-контроль, который обеспечивает комфортные поездки на дальние расстояния: водитель может отпустить педаль газа, и автомобиль продолжит движение на безопасной скорости автоматически.

Напомним, на российском рынке в настоящее предлагаются пикапы GWM Poer и GWM Wingle 7. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в первом квартале 2022 года в нашей стране был продан 131 такой автомобиль.

Какие новинки из КНР появятся в нашей стране, можно узнать из бизнес-справки «Легковые автомобили китайских брендов в России», подготовленной агентством «АВТОСТАТ».

Фото: Great Wall