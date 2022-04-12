Раскрыты подробности о первом электрокроссовере Toyota

Компания Toyota готовится к запуску продаж своего первого серийного электрического кроссовера bZ4X в Европе: модель уже доступна для заказов, а отгрузки начнутся летом этого года. Цены на новинку начинаются от 60 тыс. евро, что в пересчете на рубли по нынешнему курсу составляет порядка 4,9 миллиона, пишет портал Motor.ru. Новый электрокроссовер Toyota bZ4X получит две версии, с одномоторной и двухмоторной установками, причем в первом случае привод передний, а во втором – полный.

По данным издания InsideEVs, базовый моноприводный bZ4X FWD оснащается электромотором на передней оси, который развивает 150 кВт (204 л.с.). Емкость батареи составляет 71,4 кВт-ч, а одного ее заряда хватит на 516 км по циклу WLTP. С места до 100 км/ч такой электрокар разгоняется за 8,4 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч. Экспресс-зарядка электрокара до 80% занимает примерно полчаса.

Полноприводному bZ4X положены два электромотора – по одному на каждой из осей. Их суммарная отдача составляет 217 л.с. Такой электрокар оснащен батареей аналогичной емкости (при этом в США и Японии предложен аккумулятор на 72,8 кВт-ч), но проезжает на одной зарядке 470 км. Разгон от нуля до «сотни» занимает 7,7 секунды, «максималка» та же – 160 км/ч.

Аббревиатура bZ в названии концепт-кара расшифровывается как beyond Zero («за пределами нуля»), а 4X указывает на наличие полного привода. В основе кроссовера лежит тойотовская архитектура e-TNGA, но за силовую установку отвечала Subaru, которая под собственной маркой выпускает аналогичную модель под названием Solterra.

До 2025 года Toyota планирует вывести на рынок около 70 электрифицированных моделей, 15 из которых будут электромобилями (минимум семь войдут в линейку bZ). До появления bZ4X полностью электрических серийных машин у автопроизводителя не было: в модельную линейку входили гибриды и водородный автомобиль на топливных элементах Mirai.

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Фото: Toyota