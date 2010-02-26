АВТОВАЗ может отправить на досрочную пенсию 400 работников

АВТОВАЗ в марте может отправить порядка 400 сотрудников на досрочную пенсию, сообщили в мэрии Тольятти по итогам совещания, посвященного вопросам занятости населения. Всего в настоящее время на АВТОВАЗе находятся в простое по вине администрации предприятия 4136 человек.

Как сообщалось ранее, к концу I квартала 2010 года АВТОВАЗ планирует достичь целевой численности персонала до 72 тысяч человек. В настоящее время численность работников АВТОВАЗа составляет около 77 тысяч человек, а летом 2009 года персонал АВТОВАЗа насчитывал 102 тысячи сотрудников. В рамках реализации антикризисной программы АВТОВАЗа с целью недопущения массового сокращения персонала и для обеспечения занятости работников, временно невостребованных в производственной программе компании, при поддержке правительства России были созданы два 100-процентных дочерних общества – «АВТОВАЗ-перспектива» и «Реформинг-центр», которые уже начали свою работу. Планируемое количество персонала «дочек» – около 12,5 тысячи человек. Кроме того, в прошлом году на пенсию с выплатой пенсионного пособия ушли около 15 тысяч работников АВТОВАЗа. Уменьшению численности работников АВТОВАЗа способствует также передача социальных объектов с баланса компании – более 5 тысяч человек переоформлены при передаче социальных объектов в муниципальное и федеральное подчинение.

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» в своем отчете по анализу ситуации и перспектив АВТОВАЗа, называют ошибкой массовое «выдавливание» на пенсию квалифицированных специалистов, обладающих знаниями, опытом и различными «ноу-хау», благодаря которым пока еще и живет организм. К сожалению, на АВТОВАЗе не было создано механизма «отчуждаемости продукта», когда за счет «стандартов предприятия» новый человек мог бы продолжать выполнять функции ушедших на пенсию или уволенных специалистов, констатируют эксперты.