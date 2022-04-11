УАЗ в мае 2022 года уйдет в корпоративный отпуск

Ульяновский автозавод объявит корпоративный отпуск на 6 рабочих дней в первой половине мая: с 4 по 6 и с 11 по 13 мая. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Соллерс», добавив, что производство автомобилей продолжится с 16 мая.

«На время государственных праздников и корпоративного отпуска отгрузка автомобилей будет осуществляться в плановом порядке. Также на предприятии будет реализована весенняя кампания по ремонту производственного оборудования», – рассказали в пресс-службе «Соллерс».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте Ульяновский автозавод реализовал 2206 автомобилей, что на 19% ниже показателя годичной давности. По итогам первых трех месяцев 2022 года в нашей стране было продано 5215 ульяновских внедорожников (-7%). В результате доля УАЗа на российском рынке в 1 квартале составила 1,9% против 1,4% годом ранее, согласно данным АЕБ.

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Фото: УАЗ