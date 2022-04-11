У марок Volkswagen и Skoda назначены новые руководители

Как сообщает издание « Авторевю », глава легкового подразделения Volkswagen Ральф Брандштеттер, назначенный на эту должность летом 2020 года, отправлен на повышение: с 1 августа он возглавит китайское подразделение всего концерна Volkswagen AG. Его сменщиком у руля марки Volkswagen станет Томас Шафер, который сейчас возглавляет компанию Skoda . С 1 апреля он занял должность операционного директора, а 1 июля вступит в должность генерального директора и станет членом совета директоров. Томас Шафер начал карьеру в 1994 году, его первым местом работы стал концерн Daimler-Benz. В Volkswagen он перешел в 2012-м, а у руля «Шкоды» встал в августе 2020-го.

Концерн Volkswagen Group объявил о перестановках в топ-менеджементе компании, которые вступят в силу летом 2022 года.

Новый глава компании Skoda тоже уже назначен: с 1 июля им станет немец Клаус Зеллмер. Карьеру в автобизнесе он начал в 1997 году в компании Porsche, где дорос до главы североамериканского подразделения. В 2020-м Клаус Зеллмер перешел в компанию Volkswagen, в которой на сегодняшний день отвечает за продажи, маркетинг и послепродажное обслуживание. Новый кандидат на эту должность пока не определен.

Во сколько обходится содержание автомобилей Volkswagen и Skoda, можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Volkswagen AG