Опубликована первая фотография кузова нового седана LADA

АВТОВАЗ, который в настоящее время находится в корпоративном отпуске, тем не менее продолжает работу над новыми проектами. Паблик Avtograd News опубликовал первый снимок кузова нового автомобиля В-класса без маскировки, который совершил тестовый прогон из комплекса окраски Granta до сборочного конвейера. Вместе с тем на линии сборки Granta продолжается модернизация, которой занимаются подрядчики.

Новая модель LADA будет построена на платформе CMF-B, которую разделит с Renault Logan и Sandero третьего поколения. Это будет совершенно новое семейство автомобилей B-класса с разными типами кузовов: на данный момент известно о седане и универсале. Производство новинки планируется начать в 2023 году на сборочной линии, где сегодня выпускаются автомобили LADA Granta. Некоторое время обе модели будут выпускаться параллельно, при этом производство «Гранты», в свою очередь, должно быть перенесено на конвейер, на котором сейчас ведется сборка внедорожников семейства Niva. Предполагается, что в модельном ряду LADA новинка займет нишу между бюджетной Granta и флагманской Vesta.

Напомним, в марте АВТОВАЗ собрал первый предсерийный автомобиль новой модели LADA B-класса, который был представлен президенту предприятия Николя Мору.

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Фото: Avtograd News