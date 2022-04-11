Продажи китайских автомобилей в марте упали на 43%, но в 1 квартале они выросли на 30%

В первый весенний месяц нынешнего года в России было реализовано 4 669 новых автомобилей китайских марок. Как подсчитали эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 43% меньше, чем в марте 2021-го. Таким образом, продажи «китайцев» упали впервые за длительный период – последний раз это происходило в мае 2020 года.

Лидерство среди автопроизводителей из КНР сохраняет Haval – его продукция, по данным АЕБ, разошлась тиражом в 1 573 экземпляра, показав снижение на 44%. На втором месте – Geely с результатом в 1 492 автомобиля (-14%). На третьей позиции находится EXEED (505 шт.), который оказался единственный среди «китайцев» продемонстрировавшим в марте положительную динамику (+63%). На четвертой строчке – Chery (498 шт.; -79%), а замыкает ТОП-5 Changan (311 шт.; -36%). На эти пять марок приходится 94% всего объема реализации китайских автомобилей.

Далее следуют: FAW (154 шт.; -36%), DFM (80 шт.), Great Wall (33 шт.), GAC (22 шт.; -68%). Помимо этого, остатки своих складов в марте распродавал Foton (1 шт.).

Также стоит отметить, что по итогам 1 квартала 2022 года в нашей стране было реализовано 24 734 новых китайских автомобиля, что на 30% превышает показатель января – марта 2021 года.

О том, как дальше будут вести себя автопроизводители из Китая на российском рынке, как будут развивать свои дилерские сети и какими новинками порадуют жителей нашей страны, можно узнать из бизнес-справки «Легковые автомобили китайских брендов в России», подготовленной агентством «АВТОСТАТ».



Фото: Haval