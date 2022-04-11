Tesla открыла свой пятый завод

Американский производитель электромобилей Tesla запустил свой пятый завод – предприятие под названием Gigafactory 5 было открыто в Остине (штат Техас), куда в прошлом году компания перенесла свою штаб-квартиру. Строительство нового завода велось с 2020 года, инвестиции в проект составили 1,1 млрд долларов, пишет газета «Коммерсант». На первом этапе в Техасе будут производить кроссовер Model Y, а со следующего года к нему должны добавиться другие модели.

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил на открытии Gigafactory 5, что с 2023 года на нем начнут производить электрический пикап Cybertruck – прототип был представлен еще в 2019-м. Кроме того, по словам г-на Маска, на этом заводе будут производить второе поколение спорткара Tesla Roadster, а также грузовик Tesla Semi. Глава Tesla также высказался о планах производства беспилотных такси, но деталей не сообщил.

Напомним, это уже второй завод Tesla, открытый за последние несколько недель: в конце марта компания запустила свой первый завод в Европе – берлинский Gigafactory 4. Кроме них у компании есть еще три завода: Gigafactory 1 в Неваде, Gigafactory 2 в Буффало (штат Нью-Йорк), Gigafactory 3 – в Шанхае, где работа сейчас приостановлена из-за локдауна. По подсчетам аналитика Credit Suisse Дэна Леви, техасский и берлинский заводы вместе произведут в текущем году около 120 тыс. электромобилей Model Y. В 2021 году Tesla поставила рекордные 936 тыс. электромобилей, в 2022 году компания планирует выпустить около 1,5 млн машин.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала текущего года Tesla увеличила производство и продажи своих автомобилей в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, компания произвела 305,4 тыс. машин, в том числе 291,2 тыс. моделей 3 и Х и 14,2 тысячи – S и Y. Продажи Tesla в отчетный период достигли 310 тыс. электромобилей, при этом поставки покупателям моделей S и X составили 14724 единиц, увеличившись в 7 раз по сравнению с первым кварталом 2021 года, а продажи Tesla Model 3 и Y выросли в 1,6 раза, до 295,3 тыс. штук. Как отмечают в Tesla, большого объема производства и продаж удалось достичь, несмотря на постоянные проблемы с цепочками поставок и приостановками работы заводов.

Какие электрокары могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Tesla