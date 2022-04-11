Авторынок Литвы в марте уменьшился на 25%

В Литве продолжается падение продаж новых автомобилей. Этот тренд начался еще в середине прошлого года и с тех пор ситуацию переломить не удается – отрицательная динамика наблюдается девятый месяц подряд. В январе 2022 года это падение было минимальным (-0,7%), однако февраль показал намного большее снижение (-18,2%). Март уменьшил рынок еще на четверть (-24,5%).

Так, в первый весенний месяц в стране было зарегистрировано 2623 новых легковых и легких коммерческих автомобиля. Такие предварительные данные сообщил портал AutoTyrimai, со ссылкой на цифры, предоставленные госпредприятием «Регитра». Основные причины падения остались прежними: нехватка микрочипов привела к значительному сокращению производства большинства моделей и резко ограничила доступ к когда-то высокому реэкспортному спросу. При этом рынок легковых машин в марте снизился на 23,4% до 2357 единиц, а легких коммерческих автомобилей – на 33,3% до 266 экземпляров.

В марочном рейтинге на рынке новых легковых автомобилей лидер остался тот же, что и в феврале – японская Toyota с результатом в 581 единицу. А вот на второй и третьей позициях эксперты отметили изменения. Вместо Skoda второе место занял Volkswagen (236 шт.), а на третьем – вместо Jeep появилась Kia (191 шт.). В премиальном сегменте продолжил лидировать BMW с 136 проданными экземплярами в марте.

В модельном рейтинге на первом месте остался представитель сегмента SUV – Toyota RAV4, реализованный в количестве 171 шт. В тройку лидеров по итогам марта также вошли Nissan Qashqai (113 шт.) и Toyota Corolla (97 шт.). В сегменте легких коммерческих автомобилей первенствовал Renault Master с результатом 68 машин.

В марте на литовском рынке дебютировали суперкар Maserati MC20 и два электрических внедорожника: Mercedes-Benz EQB и Volvo C40. Эксперты отмечают, что в стране продолжается рост интереса к новым электромобилям. За прошлый месяц жители Литвы приобрели 104 электрокара (EV), что в 5,5 раза больше, чем год назад.

По итогам 1 квартала 2022 года в стране было зарегистрировано 7274 новых легковых автомобиля. Это на 15,6% меньше, чем за три месяца прошлого года (8 623 шт.).

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на российском рынке можно на сайте «Цена авто».