В России насчитывается около 3,5 млн прицепов и полуприцепов

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что на территории Российской Федерации зарегистрировано 3 млн 438 тыс. прицепов и полуприцепов (по состоянию на 1 января 2022 года).

Самыми распространенными среди них являются прицепы марки «МЗСА» (Московский завод специализированных автомобилей). Всего их насчитывается 383 тыс. единиц, что составляет 11% от общего объема данного парка.

На втором месте по популярности в России находятся легковые прицепы «КМЗ» (г. Чебоксары), численность которых составляет 242 тыс. экземпляров (доля – 7%). Третье место в рейтинге занимает бренд «Курганские прицепы» (226 тыс. шт.).

Кроме них, в пятерку самых распространенных марок прицепов и полуприцепов в нашей стране вошли «Трейлер» (г. Ступино, Московская обл.) и Schmitz Cargobull (Германия). Их показатели составили 121 тыс. и 119 тыс. штук соответственно.

Также отметим, что на долю пяти перечисленных брендов приходится более 30% всех прицепов и полуприцепов, которые числятся в РФ.

Кроме этой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится на сайте «Цена Авто».

Фото: полуприцеп.рф